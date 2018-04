Chapecoense entra na Sul-Americana como atual campeã da superação

Como se tornou hábito nesta temporada, a Chapecoense entra na Copa Sul-Americana como o time que todo mundo quer ver. Disputar o torneio continental faz com que as lembranças do dia 29 de novembro do ano passado se tornem presentes. É inevitável. Afinal de contas, o acidente aéreo que matou quase todo o elenco do clube de Chapecó ocorreu justamente quando a delegação viajava para disputar a final da edição 2016, em Medellín, na Colômbia.

O clube ainda tenta se reconstruir, mas tem dados sinais de força. Como o Atlético Nacional abriu mão da disputa do título após a tragédia, a Chape se classificou para a Libertadores deste ano e só foi eliminada por causa de uma falha administrativa que fez com que o zagueiro Luiz Otávio fosse escalado de forma irregular. Isso causou a perda de pontos na partida contra o Lanús e, consequentemente, a eliminação na fase de grupos do time catarinense. Em campo, a Chape fez a segunda melhor campanha do Grupo 7.

Assim, a equipe entra nas oitavas de final da Sul-Americana esperando fazer bonito e mostrar que a tragédia ficou no passado. O clube conseguiu chamar a atenção na Copa Libertadores e foi campeão Estadual. Agora, espera representar com dignidade o posto de atual vencedor do torneio.

O elenco conta com bons jogadores. Atletas experientes, reforços pouco utilizados em grandes times do Brasil e garotos da base. Além deles, a Chapecoense contará com Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia.

O destaque da simpática equipe catarinense é o lateral-esquerdo Reinaldo, de passagem discreta no São Paulo, mas que chamou a atenção atuando pela Ponte Preta no ano passado. Nesta temporada, ele chegou à Chape para ser a principal arma da equipe na bola parada, nos cruzamentos e cobranças de falta.

Outro jogador que também chama a atenção é o experiente atacante Wellington Paulista. Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, ele chegou neste ano ao time para se transformar no “homem-gol” de Chapecó.

A comissão técnica já passou por algumas mudanças e correções de rota. O técnico Vagner Mancini iniciou o trabalho, foi campeão catarinense, comandou a equipe durante toda a Libertadores da América, mas acabou sendo demitido. E em seu lugar, Vinícius Eutrópio foi contratado com a missão de comandar o time que tem dado exemplo de superação em campo.