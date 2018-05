Chapecoense fará no Couto Pereira o jogo de volta da final da Copa Sul-Americana

Depois de saber que terá pela frente o Atlético Nacional na decisão da Copa Sul-Americana, o que foi definido apenas em jogo encerrado no início da última madrugada (no horário de Brasília), a Chapecoense confirmou oficialmente nesta sexta-feira que irá abrigar o confronto de volta da final, no dia 7 de dezembro, no estádio Couto Pereira, às 21h45, em Curitiba (PR).

Após eliminar o San Lorenzo com um empate por 0 a 0, na última quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, na semifinal da competição continental, o time catarinense havia informado que estava analisando quatro locais como opções para o palco do duelo onde será definido o campeão do torneio, mas agora oficializou a casa do Coritiba como sede da partida.

Além do próprio Couto Pereira, a Arena da Baixada, estádio do Atlético-PR em Curitiba, o Beira-Rio e a Arena Grêmio, respectivas casas de Internacional e Grêmio em Porto Alegre, estavam entre as opções da Chapecoense, mas estas três últimas foram descartadas.

No final das contas, pesou para a escolha do estádio do Coritiba os fatos de o local possuir gramado semelhante ao da Arena Condá e contar também com as mesmas cores verde e branca da Chapecoense. O clube não pode abrigar o duelo na Arena Condá porque a Conmebol exige que os estádios da decisão tenham capacidade mínima para receber 40 mil torcedores.

O confronto de ida da final contra o Atlético Nacional será na próxima quarta-feira, em Medellín, onde o time colombiano se garantiu na disputa pelo título ao empatar por 0 a 0 com o Cerro Porteño, após igualdade por 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, em Assunção. O mesmo ocorreu com a Chapecoense, que empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo na Argentina e depois avançou com um 0 a 0 em Chapecó.