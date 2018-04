Chapecoense fica no empate com Oeste em Erechim Punida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Chapecoense jogou sua primeira partida como mandante na Série B no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). E, após a boa estreia com vitória sobre o Boa, o time catarinense decepcionou com o empate com o Oeste, por 1 a 1, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do campeonato.