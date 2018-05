Chapecoense marca no final e vence o líder Flamengo por 3 a 2 em Chapecó

Ao sofrer um gol aos 45 minutos do segundo tempo, o Flamengo conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro ao perder por 3 a 2 para a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó, pela quinta rodada.

Apesar do tropeço, o time carioca ainda lidera a competição pelo saldo de gols (6 a 5) com 10 pontos, mas agora na companhia do Corinthians, vice-líder, e Atlético-MG, terceiro colocado. O time catarinense, enfim, dá cabo à ameaça de crise com sua primeira vitória. Chega aos seis pontos, trocando a incômoda zona de rebaixamento pelo 12º lugar.

O Flamengo trocou muitos jogadores, deixando de fora, entre outros, o goleiro Diego Alves, o zagueiro Réver, os meias Éverton Santos, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. De outro lado, teve a volta do meia Diego, recuperado de lesão, e entrou com o atacante Guerrero, que pela primeira vez foi titular após sua volta depois de ter cumprido suspensão por doping.

A Chapecoense iniciou o jogo com uma formação mais técnica, com os meias Canteros e Guilherme, além do atacante Leandro Pereira ocupando o lugar de Wellington Paulista, suspenso.

O time da casa se mostrou bem posicionado em campo, apertando a marcação e dificultando a saída de bola dos cariocas. Logo aos quatro minutos, assustou numa cabeçada de Leandro Pereira, que raspou no travessão. Mas o caminho para chegar ao gol era o lado direito, com as descidas do lateral Apodi.

Por ali saiu o primeiro, aos 22 minutos. Canteros iniciou a jogada, dando o passe para Guilherme, que enfiou em profundidade para Apodi. Ele cruzou para o meio da área, onde Canteros apareceu antes do bloqueio de Jonas para bater cruzado. Três minutos depois, quase que Arthur Caike amplia numa cabeçada que tirou tinta da trave.

O Flamengo não conseguia sair de trás, mostrando muita lentidão. E só ameaçou uma vez, aos 34 minutos. Após levantamento de Pará, Jonas apareceu nas costas da defesa e desviou de cabeça para a defesa de Jandrei. Ficou evidente que o time rubro-negro precisaria impor outro ritmo no segundo tempo.

Foi o que aconteceu. Na volta do intervalo, o time apareceu adiantado e jogando verticalmente. O empate saiu cedo, logo aos três minutos, numa falha de Jandrei. O goleiro saiu do gol e não cortou o cruzamento de Trauco, em cobrança de falta pelo lado esquerdo. A bola caiu na cabeça de Guerrero e entrou lenta nas redes. Ele não marcava um gol desde setembro do ano passado, na vitória sobre o Sport, por 2 a 0.

Quando tinha o domínio do jogo, o Flamengo levou o segundo gol. Tudo começou numa saída de bola errada de Juan. A bola ficou com Guilherme, que desceu em velocidade e foi puxado no ombro por Jonas. A arbitragem marcou pênalti, bastante contestado pelos flamenguistas. Na cobrança, Guilherme balançou as redes.

O técnico Maurício Barbieri colocou o Flamengo no ataque. Tirou o volante Jean Lucas para a entrada do meia-atacante Vinícius Junior. Ele empatou aos 32 minutos, ao completar de primeira o levantamento de Trauco.

Com os dois times cansados, o ritmo caiu nos minutos finais, dando a impressão de empate. Mas aos 45 minutos saiu o gol da vitória catarinense. Após cruzamento de Eduardo pelo lado direito, Leandro Pereira esticou o pé e desviou de bico pegando César no contrapé. A bola ainda tocou na sua perna antes de balançar as redes.

O Flamengo agora volta a pensar na Libertadores. Na quarta-feira recebe, no Maracanã, o Emelec, do Equador. O time carioca tem a chance de confirmar a vice-liderança do Grupo D, uma vez que soma seis pontos e o River Plate-ARG tem 11. O time equatoriano é o lanterna, com apenas um ponto em quatro jogos. Pelo Brasileiro, o Flamengo só joga no próximo sábado, contra o Vasco.

Enquanto isso, a Chapecoense vai sair diante do Internacional, no dia 21, segunda-feira, às 20 horas, pela sexta rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 2 FLAMENGO

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi (Bruno Silva), Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros (Neném) e Guilherme (Eduardo); Arthur Caike e Leandro Pereira. Técnico: Gilson Kleina.

FLAMENGO - César; Pará (Henrique Dourado), Léo Duarte, Juan e Trauco; Jonas, Jean Lucas (Vinícius Júnior), Diego e Rodinei; Marlos (Cuéllar) e Guerrero. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS: Canteros, aos 22 minutos do primeiro tempo. Guerrero, aos 3, e Guilherme, aos 23, Vinícius Junior, aos 32, e Leandro Pereira, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS: Rafael Thyere e Douglas (Chapecoense). Marlos, Léo Duarte e Jonas (Flamengo).

RENDA: R$ 400.565,00

PÚBLICO: 10.931 torcedores

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó (SC).