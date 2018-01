Chapecoense 'recebe' taça da Copa Sul-Americana em Medellín

A Chapecoense recebeu nesta quinta-feira a taça de campeão da Copa Sul-Americana. A entrega foi no aeroporto Olaya Herrera, onde está montado o centro de operações do desastre aéreo com a delegação do clube, ocorrido na noite de última segunda-feira. Quem trouxe a premiação foi o presidente do Independiente Santa Fé, Cesar Pastrana, que veio de Bogotá apenas para o encontro.

O ato, porém, tem apenas validade simbólica. O time colombiano repassou ao clube catarinense a réplica da taça recebida no ano passado, quando foi campeão do torneio. Ao fazer a entrega, o Independiente de Santa Fé abriu mão de ter o troféu na sala do clube para ceder a premiação à Chapecoense. "É uma honra e uma forma da população de Chapecó ficar feliz com isso, depois da dor e da tristeza que temos passado", disse o diretor jurídico da Chapecoense, Marcelo Zolet.

O dirigente é um dos representantes do clube que veio à Colômbia para auxiliar nos trâmites depois do acidente. Zolet e Pastrana se encontraram em uma sala fechada no aeroporto Olaya Herrera. O presidente do clube colombiano não quis posar para fotos e deixou o local pouco depois do encontro, para retornar à capital colombiana.

Apesar da premiação, o ato é apenas simbólico. Finalista da Sul-Americana, a Chapecoense enfrentaria o Atlético Nacional em Medellín na quarta-feira, dois dias depois do acidente fatal a pouco quilômetros do aeroporto de chegada, o José Maria Cordova. O presidente do clube adversário do time catarinense, Juan Carlos da la Cuesta, pediu à Conmebol para que a equipe vítima do desastre aéreo fosse declarada campeã. A entidade, porém, não se pronunciou ainda.