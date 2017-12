Chapecoense segue fazendo história e mais 4 estão nas oitavas da Copa São Paulo

Os cinco primeiros times classificados para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos nesta quinta-feira. A Chapecoense fez história e avançou ao bater o Capivariano-SP por 3 a 2, em Capivari (SP). Os paulistas Ituano, Batatais, Paulista e Mirassol também passaram da terceira fase.

Na Arena Capivari, a Chapecoense continuou fazendo história ao avançar pela primeira vez para as oitavas de final da competição com a vitória sobre o Capivariano. Todos os gols dos catarinenses foram através de falhas do sistema defensivo dos donos da casa, que perderam um pênalti na parte final do jogo. Na próxima fase, o time de Chapecó (SC) vai enfrentar o Ituano, que derrotou o Primavera-SP por 3 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Após sair perdendo, o Batatais mostrou poder de reação e ganhou do Sport por 2 a 1, de virada, na cidade de Cravinhos (SP). No estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), o Paulista bateu o Red Bull Brasil-SP por 1 a 0.

Na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP), Mirassol e Náutico empataram por 1 a 1 no tempo normal, mas os paulistas levaram a melhor na decisão por pênaltis e venceram por 4 a 2.