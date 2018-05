Chapecoense supera o Figueirense e complica rival na luta contra a degola

Em clássico catarinense na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense levou a melhor e venceu o Figueirense por 1 a 0, com gol de Kempes, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Com o tropeço, o time de Florianópolis permaneceu em 18º lugar, com 34 pontos, e dependerá de uma série de bons resultados em seus últimos quatro jogos para permanecer na primeira divisão no ano que vem. Por outro lado, a Chapecoense chegou aos 46 pontos, assumiu a décima posição e ficou muito próxima de livrar o risco de rebaixamento.

Em situação mais delicada no campeonato, o Figueirense incomodou no início de jogo em Chapecó. Ferrugem chegou por duas vezes com perigo e conseguiu assustar Danilo com um chute da direita, que passou perto da trave.

Aos 25 minutos, Marquinhos Pedroso chegou forte em Ananias, levou o segundo amarelo e foi expulso pelo carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Com o cartão, o banco de reserva do Figueirense foi todo para cima do quarto árbitro, que teve que ser defendido pela Polícia Militar na confusão.

Com a bola rolando novamente, aos 28 minutos Rafael Moura mandou de cabeça no meio do gol, para defesa de Danilo. O goleiro salvaria os donos da casa dez minutos depois, com mais uma chegada de Ferrugem, que chutou no goleiro. Aos 39 veio a chance da Chapecoense. Hyoran recebeu de Tiaguinho e tentou uma cavadinha, mas Gatito estava esperto e defendeu.

Os dois times voltaram ligados para o segundo tempo. O Figueirense quase fez aos 4 minutos, com chute de Rafael Moura, em belo passe de Bady. Danilo espalmou. Após dois minutos, o garoto Hyoran chegou bem na frente da área e mandou de canhota uma bomba no travessão. O meia levou perigo novamente aos 21 minutos, com chute colocado que Gatito espalmou. Em lance parecido, aos 23, Hyoran chutou no canto esquerdo e o goleiro do Figueirense salvou, de novo.

A pressão da Chapecoense deu resultado aos 30 minutos, quando Kempes, que tinha entrado poucos minutos antes, aproveitou rebote para balançar as redes. Em seguida, o técnico Marquinhos Santos promoveu mudanças, mas as mesmas não foram suficientes para tirar a vitória dos donos da casa.

A Chapecoense volta a campo pelo Brasileirão no dia 16 contra o Botafogo, no Rio, em jogo marcado para às 19h30. No mesmo dia, a partir das 21h45, o Figueirense recebe em Florianópolis o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 FIGUEIRENSE

CHAPECOENSE - Danilo; Caramelo, Thiego, Filipe Machado e Dener Assunção; Josimar, Gil (Hyoran) e Cleber Santana; Ananias (Lucas Gomes), Bruno Rangel e Tiaguinho (Kempes). Técnico: Caio Júnior.

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Werley, Marquinhos e Marquinhos Pedroso; Jackson Caucaia, Josa, Ferrugem (Renato) e Bady (Rafael Silva); Lins (Everton Santos) e Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Kempes, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Josimar (Chapecoense); Bady e Rafael Silva (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Marquinhos Pedroso.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).