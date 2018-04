Chapecoense vence de virada na estreia e amplia fase ruim do Coritiba

Essa foi a quarta derrota consecutiva do Coritiba, que vinha de duas humilhantes sofridas para o Operário na final do Campeonato Paranaense e ainda foi batido por Fortaleza no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

A Chapecoense, por sua vez, precisou suar para sair vencedor na estreia, pois o jogo saiu do zero logo aos 3 minutos, quando Rafhael Lucas conseguiu vencer a disputa com o goleiro Danilo, na pequena área, e tocou de cabeça para marcar o primeiro tento marcado nesta edição da competição nacional.

Após o susto no início da partida, o time da casa equilibrou as jogadas no meio-campo e conseguiu empatar aos 29 minutos da primeira etapa. Após jogada pela direita, Elicarlos aproveitou a sobra e mandou a bomba rasteira da intermediária e contou com a falha do goleiro Bruno para sair comemorando com a torcida.

Ainda no primeiro tempo, o Coritiba perdeu o zagueiro Luccas Claro, machucado. Na volta do intervalo o jogo começou lá e cá. O time visitante assustou primeiro, com uma bomba no travessão, disparada por Hélder, aos 13 minutos.

No entanto, com mais posse de bola o gol da vitória não demorou a sair. E veio da cabeça do atacante Roger, ex-São Paulo. Em veloz contra-ataque pela esquerda, Ananias levantou no segundo pau e o atacante só escorou para tirar do goleiro, aos 19 minutos. No fim o Coritiba ainda perdeu Negueba, também machucado.

Na próxima quarta-feira os dois clubes voltam a campo pela Copa do Brasil. A Chapecoense encara o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e a equipe paranaense recebe o Fortaleza no Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 1 CORITIBA

CHAPECOENSE - Danilo; Apodi, Rafael Lima, Vilson e Abuda; Elicarlos, Gil, Hyoran (Bruno Silva) e Camilo (Maylson); Ananias (Maranhão) e Roger. Técnico: Vinícius Eutrópio.

CORITIBA - Bruno; Norberto, Luccas Claro (Thiago Galhardo), Leandro Almeida e Welinton; Helder, João Paulo, Pedro Ken (Matheus Oliveira) e Carlinhos; Negueba (Rodolfo) e Rafael Lucas. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Rafhael Lucas, aos 3, e Elicarlos, aos 29 minutos do primeiro tempo; Roger, aos 19 do segundo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 61.380,00.

PÚBLICO - 5.688 presentes.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Almeida e Hélder (Coritiba); Rafael Lima e Bruno Silva (Chapecoense).

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).