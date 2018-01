Chapecoense volta a agradecer Atlético e diz que título é 'justa homenagem'

Um dia depois de ser declarada campeã da Copa Sul-Americana, a Chapecoense veio a público nesta terça-feira para agradecer ao Atlético Nacional por ter feito o pedido formal à Conmebol para conceder o título que não foi decidido nos gramados. Para o time catarinense, a declaração de campeão foi uma "justa homenagem" aos jogadores e membros do clube que morreram no acidente aéreo da terça-feira passada, na Colômbia.

"Após o nobre pedido do time que seria o nosso adversário e graças a decisão e aceitação da Conmebol, fomos sagrados campeões da Copa Sul-Americana 2016, o que nos dará a oportunidade de jogar a Libertadores e a Recopa no próximo ano", disse a diretoria da Chapecoense, nas redes sociais. "Obrigado, Club Atlético Nacional Oficial. Essa é a mais justa homenagem aos nossos guerreiros."

O primeiro jogo da final da Sul-Americana estava marcado para a quarta-feira passada, em Medellín. Mas o acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, matando 71 pessoas, impediu a realização do jogo. A tragédia causou comoção mundial e levou o Atlético a pedir formalmente à Conmebol para conceder o título ao time catarinense.

"Esperávamos uma final de tirar o fôlego. Sofrida. Pegada. Emocionante. Como sempre foi com a Chape. Quis o destino, no entanto, que não fosse assim. Agora, nos restam poucos motivos para comemorar. Tivemos perdas irreparáveis. Mesmo assim, dentre tantas demonstrações de solidariedade, temos muito a agradecer", declarou o clube, nesta terça.

Além de premiar o time catarinense com o maior título de sua história, a decisão da Conmebol renderá à Chapecoense uma importante quantia financeira neste momento de reconstrução. Com o título declarado, o clube garantirá cerca de US$ 5 milhões em premiações no total.

Com o título, a Chapecoense disputará em 2017 a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história, e entrará diretamente na fase de grupos. O clube também se garantiu na Recopa Sul-Americana do ano que vem, justamente diante do Atlético Nacional, da Colômbia, com quem estabeleceu uma relação de irmandade neste momento doloroso. Por fim, os catarinenses jogarão, também na próxima temporada, a Copa Suruga, contra o campeão da Copa da Liga Japonesa.