Charles vive uma rotina de se superar a cada dia

O torcedor do Palmeiras que vê Charles esbanjando raça em campo não imagina que sua determinação já o ajudou a superar problemas muito maiores do que qualquer adversário de uma Libertadores ou Campeonato Paulista. Nascido no Complexo da Maré, no subúrbio do Rio de Janeiro, o carioca de 28 anos sabe bem a definição do que é que lutar para vencer na vida.

De uma família humilde, ele foi criado em uma comunidade em que um triste hábito fazia parte de sua vida. “Onde eu morava tinham facções rivais e tiroteio todos os dias”, lembra o volante, que perdeu as contas da quantidade de vezes que foi convidado para entrar para o crime. “Todo mundo me chamava para ir roubar. No mundo em que eu vivia, era a forma mais fácil e rápida de ganhar dinheiro”, lembra o palmeirense, que não se deixou levar pelas más companhias.

Após passar por Cabofriense, Ipatinga e Cruzeiro, sempre precisando matar um leão por dia, Charles realizou o sonho de criança de ir jogar na Europa, mas o futebol russo só lhe deixou marcas físicas e emocionais. Em 2010, ao tentar ajudar um companheiro do Lokomotiv, que apanhava de torcedores da equipe rival, Charles levou uma tacada de beisebol no joelho esquerdo e, desde então, começou uma nova luta.

“Fui ajudar um amigo e me dei mal. Ele voltou a jogar duas semanas e eu fiquei quase um ano parado”, lembrou. Ao seu lado, só a família. “Passamos tantas coisas difíceis e minha mãe, esposa e filhos sempre estiveram do meu lado. Quando cheguei ao Palmeiras, estava quase dois anos sem jogar. Eu precisava resgatar minha alegria de jogar futebol.”

Depois de deixar o Lokomotiv, Charles passou por Santos, voltou para o Cruzeiro e nunca mais conseguiu voltar a jogar. “No Santos, eu não tive tempo de me recuperar”, contou. O volante reclama também que teve ainda mais dificuldades pelo fato de ser escalado como primeiro volante, posição de que ele não gosta.

No Palmeiras, chegou cheio de esperança, mas com a desconfiança do torcedor. Um dos poucos que confiavam nele era o técnico Gilson Kleina, com quem trabalhou nos tempos de Ipatinga – entre 2006 e 2007. “O fato do Kleina ter pedido a minha vinda e confiar em meu trabalho me ajudou muito. Precisava de alguém que acreditasse em mim e me desse liberdade para jogar como eu gosto.”

Mas, após a derrota por 6 a 2 para o Mirassol, Charles viu seu nome e de mais alguns companheiros serem escritos em cruzes e colocadas na frente do estádio do Pacaembu. A atitude não assustou o carioca. “Eu não entendi aquilo. Tinha acabado de chegar, mas tudo bem. Não guardo mágoa, mas só queria saber o que os torcedores que fizeram aquilo devem estar pensando sobre meu futebol agora e sobre aquele gol que fiz no Libertad”, ironizou.

Como chegou com o campeonato já em andamento, fez questão de correr atrás do tempo perdido e por conta própria passou a treinar pelo menos uma hora e meia a mais por dia. “O treino era às 16h, eu chegava às 14h30 para fazer academia e depois do treino ainda fazia alguma coisa às vezes. Eu tinha que recuperar minha forma logo.”

E mostrando muito pé no chão, o jogador lembra que ainda falta muita coisa para realmente provar seu valor. “As coisas estão bem, mas só título e vitórias importantes serão sinal de sucesso. Por isso, temos de tentar vencer o Santos e o Tijuana. Jamais tirar o pé de uma dividida”, resumiu.