Charlize Theron será a anfitriã do sorteio da Copa

Quatro anos depois que a supermodelo Heid Klum foi a anfitriã da cerimônia do sorteio da Copa do Mundo, a atriz sul-africana Charlize Theron é quem vai eclipsar os dirigentes da Fifa no ato deste ano.

Além da ganhadora do Oscar, os premiados com o Nobel da Paz Desmond Tutu e Frederik W. de Klerk se destacam entre as personalidades que estarão na sexta no sorteio no Centro Internacional de Convenções da Cidade do Cabo. Nelson Mandela, que está com 91 años e tem feito poucas aparições em público, participará com uma mensagem em vídeo.

O sorteio definirá a distribuição das seleções nos oito grupos de quatro times e será dirigido por Jerome Valcke, secretario geral da Fifa.

Também estarão presentes o volante inglês David Beckham, o fundista etíope Haile Gebrselassie, duas vezes campeão olímpico e quatro vezes campeão mundial; Matthew Booth, o único jogador branco da seleção sul-africana; Makhaya Ntini, o primeiro jogador negro numa equipe sul-africana de críquete; e John Smit, capitão da equipe sul-africana campeã mundial de rúgbi.

Com o passar dos anos, o sorteio se converteu em um evento de alto nível. Mais de 3 mil convidados presenciarão o ato de 90 minutos, além de 250 milhões de espectadores em todo o mundo em frente a uma televisão.

Valcke será o encarregado de tirar as bolas das redomas e indicar a composição dos grupos, que para alguns pode ser bom, e para outros complicado.