Charlton briga para ir à Uefa O Charlton Athletic, um dos "nanicos" do Campeonato Inglês, ganhou do Leicester por 2 a 0, neste domingo, pela 31ª rodada da temporada de 2000/2001, foi a 45 pontos e sonha com a possibilidade de ter uma vaga para a próxima Copa da Uefa. Leicester e Chelsea também têm 45. O trio, no entanto, está muito distante do líder Manchester United, 70 pontos e virtual campeão. A rodada será completada nesta segunda-feira com Southampton x Ipswich O grande resultado do fim de semana foi a vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Manchester United. O Arsenal bateu o Tottenham também por 2 a 0. Demais jogos: Bradford 2 x Newcastle, 2; Chelsea 2 x Middlesbrough 1, Coventry 2 x Derby County 0, Manchester City 1 x Aston Villa 3, Sunderland 0 x Leeds 2 e West Ham 0 x Everton 2. A classificação do Campeonato Inglês é a seguinte: 1º) Manchester United, 70 2º) Arsenal, 57 3º) Leeds, 50 4º) Liverpool e Ipswich, 49 6º) Sunderland, 48 7) Chelsea, Charlton e Leicester, 45 10º) Southampton, 44 11º) Aston Villa, 41 12º) Tottenham e Newcastle, 39 14º) West Ham, Derby County e Everton, 35 17º) Middlesbrough, 31 18º) Manchester City e Coventry City, 27 20º) Bradford, 18.