Charlton patina; Manchester avança Segundo colocado no Campeonato Inglês, o Charlton perdeu neste sábado uma grande oportunidade de se aproximar no líder Chelsea. Foi derrotado pelo Tottenham por 3 a 2, permaneceu com 15 pontos ganhos e ainda viu o adversário encostar de vez. Com a vitória, o Tottenham também chega a 15 pontos, mas ocupa a terceira posição por ter um jogo a mais. O Chelsea lidera com 21 e neste domingo enfrenta o Liverpool fora de casa. O Machester United, subiu duas posições ao vencer o Fulham, de virada, por 3 a 2. O Fulham saiu na frente com um gol do liberariano Collins John a 1 minuto de jogo. O Manchester virou com dois gols de Ruud Van Nistelrooy e outro de Wayne Rooney, de pênalti. Claus Jensen descontou para o Fulham. Também neste sábado Sunderland e West Ham empataram por 1 a 1. No domingo, mais cinco jogos: Arsenal x Birmingham, Aston Villa x Middlesbrough, Liverpool x Chelsea, Manchester City x Everton e Wigan x Bolton.