Charlton vence e assume o 4º lugar Enquanto Arsenal, Chelsea e Manchester United disputam o título no topo da tabela de classificação, os outros times do Campeonato Inglês duelam numa espécie de competição paralela, tamanha é a distância que os separa dos três primeiros colocados. E quem está levando vantagem nessa briga é o Charlton, que assumiu o 4º lugar depois da disputa da 19ª rodada neste domingo. Com a vitória fora de casa sobre o Tottenham, por 1 a 0, o Charlton chegou aos 30 pontos. A equipe ainda foi beneficiada pela derrota do Fulham, que permanece com 28 após perder por 3 a 0 para o Aston Villa. O líder Manchester, que tem 43, também joga neste domingo, contra o Middlesbrough. O Chelsea já venceu sua partida (3 a 0 sobre o Portsmouth) e o Arsenal entra em campo só na segunda-feira, contra o Southampton. Nos outros jogos disputados neste domingo: Bolton 2 x 2 Leicester, Manchester City 2 x 2 Liverpool, Newcastle 0 x 1 Blackburn e Wolverhampton 3 x 1 Leeds.