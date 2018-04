Charlton vence jogo isolado no Inglês O Charlton venceu nesta segunda-feira o Blackburn Rovers por 1 a 0, no jogo isolado que completa a sétima rodada do Campeonato Inglês 2004/05. Com este resultado, o Charlton chega à sétima posição na classificação, com 11 pontos. Já o Blackburn fica na 16ª posição, com apenas cinco pontos. O gol da vitória do Charlton foi marcado por El Karkouri.