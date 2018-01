Charlton vence Liverpool por 3 a 2 O Charlton venceu o Liverpool por 3 a 2, neste domingo, com três gols do jamaicano Kevin Lisbie, e assumiu a 12ª colocação no Campeonato Inglês, com oito pontos. Nos demais jogos da rodada, o Everton goleou o Leeds por 4 a 0, o Fulham derrotou o Blackburn por 2 a 0 e o Manchester City empatou sem gols diante do Tottenham.