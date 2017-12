Chateado, Alex pode rescindir com Vasco O zagueiro Alex deve ser o primeiro jogador a deixar o Vasco nos próximos dias. Ele já conversou com o vice-presidente de Futebol, José Luiz Moreira, e aguarda uma definição sobre o pagamento dos salários atrasados para poder rescindir o contrato. Chateado por não ter reconquistado a vaga de titular no Campeonato Brasileiro, o atleta ainda vai definir o seu destino. "Acho que faltou um pouco de consideração comigo. Fui responsabilizado por alguns maus resultados e nem no banco de reservas era relacionado", disse Alex, lamentando não ter ajudado o Vasco no Brasileiro. "Pelo menos posso destacar que fui o capitão em um título importante como o Estadual deste ano." O atleta também reclamou do técnico Mauro Galvão que, por meio da imprensa, afirmara que o time era ruim.