Chávez diz que Venezuela surpreenderá na Copa América O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse aos "colegas" sul-americanos que eles terão uma "surpresa" na Copa América de futebol que se realizará em seu país. Para o venezuelano, a seleção local enfrentará a Argentina na final. Chávez fez a advertência na última segunda-feira, em evento com Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales (Bolívia) e Nicanor Duarte (Paraguai), após o início da construção de um complexo petroquímico em Barcelona, na Venezuela. Eles também participaram da 1.ª Cúpula Energética Sul-Americana. "Lula, estou lhe advertindo; Nicanor, cuidado com a Copa América; Evo, vamos inaugurar o evento [o primeiro jogo da competição será entre Venezuela e Bolívia]. Não acreditem que nossa seleção é a Cinderela de sempre. Eu tenho uma surpresa Lula, se cuida", disse Chávez em tom de piada. O campeonato, no qual disputarão as seleções dos países membros da Confederação Sul-Americana de Futebol, mais os Estados Unidos e o México, que foram convidados, será realizado entre 26 de junho e 15 de julho, na Venezuela, que pela primeira vez sediará o evento. Na primeira fase do torneio, a Venezuela enfrentará Bolívia, Peru e Uruguai, pelo Grupo A. A seleção venezuelana nunca conseguiu sair da primeira fase da competição desde que estreou no torneio, em 1963. O Brasil, atual campeão, integrará o Grupo B, que tem México, Equador e Chile. A estréia será contra os mexicanos, no dia 27 de junho. Já o Grupo C contará com Argentina, Paraguai, Colômbia e Estados Unidos. No mês passado, Chávez disse em Buenos Aires que "a final será entre Venezuela e Argentina", quando destacou que a seleção de seu país poderia dar um susto em qualquer outro time do planeta.