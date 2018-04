Chavez é registrado no BID e deve estrear pelo São Paulo no domingo

O atacante Andres Chavez deve estrear pelo São Paulo neste domingo, na partida contra a Chapecoense, às 11 horas da manhã, no estádio do Morumbi. O jogador teve sua situação regularizada na Confederação Brasileira de Futebol. Ele pode até ser titular no fim de semana.

Gilberto, titular da posição, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o treino desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e deixou o campo mancando. Ele será reavaliado nesta sexta-feira para saber a gravidade da contusão e pode ficar fora do jogo deste domingo.

O técnico Edgardo Bauza, que indicou a contratação do atacante que estava no Boca Juniors, disse anteriormente que sua ideia era deixar Chavez no banco de reservas, mas, com a possibilidade de não ter Gilberto, o treinador pode antecipar a estreia do novo reforço.

Além da estreia de Chavez, outra novidade neste domingo é o fato do time sub-20 enfrentar o XV de Piracicaba, pela quarta rodada da Copa Paulista, antes da partida do Campeonato Brasileiro. Até essa quinta-feira, foram vendidos 25 mil ingressos para as partidas.