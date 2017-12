Checo Koller ainda não tem previsão de retorno O atacante Jan Koller, que sofreu estiramento no músculo da coxa direita no jogo em que a República Checa venceu os Estados Unidos por 3 a 0, na estréia na Copa do Mundo, na segunda-feira, ainda não sabe quando voltará a jogar. ?Não consigo andar sem dor. Estou fazendo reabilitação, eletroterapia e terapia magnética para conseguir voltar, mas lesões musculares são imprevisíveis. O jeito é esperar", disse Koller, que não participa dos demais jogos desta primeira fase do Mundial, mas já tem o gosto de um gol marcado, o primeiro da vitória sobre os Estados Unidos. Na próxima rodada do Grupo E, a República Checa enfrenta Gana, no sábado (17), em Colônia. Se vencerem, o checos praticamente se classificam para as oitavas-de-final do Mundial da Alemanha. "Devo estar recuperado se nos classificarmos", declarou Koller.