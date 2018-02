Checos e turcos estão na repescagem República Checa e Turquia conseguiram, nesta quarta-feira, a classificação para a repescagem européia, que classificará três seleções para Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Grécia (atual campeã da Eurocopa), Dinamarca e Romênia estão eliminados. Pelo Grupo 1, os checos se garantiram com a fácil vitória sobre a Finlândia por 3 a 0, em Helsinki. Os gols foram marcados por Jun, Rosicky e Heinz. Com 27 pontos, a República Checa ficou dois pontos à frente da Romênia, que não jogou nesta quarta. No Grupo 2, a Turquia teve que suar para derrotar a Albânia por 1 a 0, fora de casa, com gol de Tümer, aos 12 minutos do segundo tempo. Os turcos, com 23 pontos, terminaram dois pontos atrás da Ucrânia, mas apenas um na frente da Dinamarca, que venceu o Cazaquistão por 2 a 1, também fora de casa. A Grécia, que também tinha chances, venceu em casa a Geórgia por 1 a 0. Ainda nesta quarta, três seleções européias se classificarão diretamente para a Copa. Além de República Checa e Turquia, outros quatro países terão a chance de conquistar uma vaga no Mundial na repescagem.