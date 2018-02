Checos goleiam e Portugal só empata A República Checa assumiu a liderança provisória do Grupo 1 das Eliminatórias Européias ao golear nesta quarta-feira a seleção de Andorra por 4 a 0. Jankulovski abriu o placar de pênalti, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Baros ampliou ainda na etapa inicial. No segundo tempo marcaram Lokvenc, aos 8, e Rosicky no último minuto, também de pênalti. Com o resultado, os checos lideram a chave com 15 pontos, dois a mais que a Holanda, adversária de hoje da Armênia. Pelo Grupo 2, a Turquia goleou a Geórgia por 5 a 2 e soma nove pontos na chave liderada pela Ucrânia, que nesta quarta-feira derrotou a Dinamarca por 1 a 0, e somou 17 pontos. No Grupo 3, a Rússia empatou por 1 a 1 com a Estônia e a Lituânia goleou Luxemburgo por 4 a 0. Ambas somam, respectivamente, 11 e 10 pontos. Portugal e Eslováquia empataram por 1 a 1 e lideram a chave com 14 pontos. No Grupo 8, a Croácia venceu Malta por 3 a 0 e lidera com 13 pontos.