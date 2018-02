Checos são punidos por manipulação de resultados

A comissão disciplinar da Federação Checa de Futebol ditou nesta sexta-feira a sanção mais dura de sua história contra três jogadores e um treinador da segunda divisão do futebol do país por manipulação de resultados. Os jogadores Zdenek Houst, Ales Schuster e Tomas Mrazek, do Bystrc, fizeram apostas em sua própria partida contra o Vitkovice, que ocorreu na temporada passada do Campeonato Checo, segundo gravações que chegaram ao poder da Federação. Por este motivo, Houst não poderá jogar em torneios oficiais durante sete anos; Schuster durante seis, e Mrazek durante quatro. Além disso, o antigo treinador da equipe, Tibor Duda, não poderá atuar durante dois anos. O chefe da comissão disciplinar da Federação, Alexander Karolyi, destacou que o veredicto foi unânime.