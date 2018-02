Checos tentam garantir vaga antecipada A República Checa enfrenta a Holanda, em Aveiro, cheia de pretensão, na segunda rodada do Grupo D. Como derrotou a Letônia por 2 a 1, na estréia, será a primeira seleção a garantir vaga antecipada, desde que vença novamente. Os checos não desdenham da tradição do rival, mas também não assumem postura cautelosa. O técnico Karel Brückner promete jogo aberto e teme apenas o calor, em sua avaliação o maior obstáculo para sua equipe. O retrospecto também anima a República Checa, que bateu a Holanda por 3 a 1, em setembro do ano passado, na fase de classificação para a Euro. A partida deste sábado começa às 15h45, com transmissão pelo canal SporTV.