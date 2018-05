Chef brasileiro dará toque britânico à Copa do Mundo em Manaus

SÃO PAULO - Um chef brasileiro, que ficou fascinado com o prato mais famoso da Grã-Bretanha durante uma visita a Aberdeen, oferecerá um peixe da Amazônia com batatas durante o jogo que ocorrerá em Manaus entre a Inglaterra e a Itália pela Copa do Mundo, em junho.

Mario Valle disse que para cozinhar o tradicional "fish and chips", ele usará o tambaqui, um peixe grande encontrado no rio Amazonas e famoso por sua carne suculenta. O chef vai grelhar o peixe e depois fritá-lo em água com gás. A versão exótica de um clássico britânico tem o selo de aprovação do técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, que já provou o prato em uma recente viagem que fez para conhecer a região. "Ele disse que lembrou do peixe com fritas que come em Croydon (em Londres)", afirmou Valle em entrevista por telefone. "A única diferença é que ele geralmente come o dele com vinagre."