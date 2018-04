Chefe da Polícia não confirma responsabilidade de policial

O chefe da Polícia de Arezzo, Vincenzo Giacobbe, não confirmou que a morte do torcedor da Lazio Gabriele Sandri, na manhã deste domingo, tenha sido causada por um tiro acidental de um policial, informação que o ministro do Interior da Itália parece confirmar. Veja também: Polícia diz que morte de torcedor foi um 'trágico erro' Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan Partida entre Roma x Cagliari também é adiada pelo Italiano Fiorentina perde e deixa de assumir a ponta no Italiano Classificação e jogos da rodada "Tentou-se acalmar a situação dando dois tiros de caráter intimidador para o ar. Uma bala atingiu o pescoço de Gabriele Sandri. Ainda não está confirmado que o tiro que o matou tenha partido da arma de um policial", declarou Vincenzo Giacobbe em entrevista coletiva em Arezzo. Segundo o chefe da Polícia de Arezzo, já se "encontrou a cápsula, mas ainda não a ponta do projétil que atingiu" Sandri: "Continuamos procurando, pois se pode ver um buraco de entrada do projétil na parte de trás do carro, mas não há um furo de saída. Existe uma investigação em andamento". Vincenzo Giacobbe, durante seu comparecimento, realizou uma reconstituição do episódio que terminou com a morte do torcedor da Lazio: "Uma patrulha de Polícia estava realizando uma operação na estrada, quando foram ouvidos gritos provenientes de um posto de gasolina". "Aproximaram-se do local com a sirene ligada, com o objetivo de acabar com a confusão. Pararam a cerca de 50 metros, vendo pelo menos três veículos envolvidos na briga. Um dos policiais, ao ver que a situação não se acalmava, deu dois tiros para o ar de forma intimidadora. Sandri foi atingido no pescoço", declarou. "Dois veículos partiram e outro, com cinco torcedores da Lazio, no qual estava Sandri, partiu para a o norte, parando cerca de cinco quilômetros depois. Buscaram então assistência médica, que não pôde fazer nada além de constatar a morte do torcedor", acrescentou. Segundo o chefe da Polícia de Arezzo, o corpo de Sandri foi levado para o instituto médico legal, enquanto o automóvel no qual estava foi apreendido para investigações. "Estamos profundamente tristes. Temos interesse em que a verdade seja alcançada. Foram nomeados um médico legal e um perito balístico. O promotor está interrogando agora todos os que participaram da operação", declarou Vincenzo Giacobbe. Por outro lado, o ministro do Interior da Itália, Giuliano Amato, chamou de "trágico erro" o episódio, dizendo que tudo indica que o tiro partiu da arma de um policial. "Ainda se está verificando a dinâmica exata do episódio, mas parece se tratar do trágico erro de um agente que tinha agido para tentar evitar que uma briga entre torcedores pudesse ter conseqüências mais graves", disse Amato. Segundo o ministro do Interior italiano, também é "de extrema gravidade que após a morte do torcedor se tenham verificado em diferentes cidades incidentes entre torcedores e forças de segurança". "Também é muito grave que ainda hoje, ao invés de se respeitar um digno silêncio de pêsames pela morte deste jovem, alguns tenham encontrado formas de causar novos incidentes", concluiu.