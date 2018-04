Chefe do Milan diz que contratar Carlitos Tevez só por empréstimo

SÃO PAULO - O Milan ainda está interessado no atacante do Manchester City Carlos Tevez, mas só pode contratar o jogador na janela de transferência de janeiro por empréstimo, disse o chefe-executivo do clube italiano, Adriano Galliani, nesta segunda-feira.

A posição do Milan pode inviabilizar a transferência do jogador argentino, já que o City só está disposto a vender o atacante. Tevez foi afastado da equipe principal após ter se recusado a fazer o aquecimento para entrar em campo no decorrer de uma partida da Copa dos Campeões em setembro.

O Milan, que precisa de um atacante depois que Antonio Cassano foi submetido a uma cirurgia que o deixará afastado dos campos por vários meses, já contratou em definitivo vários jogadores recentemente após acordos iniciais de empréstimos, o que poderia se repetir no caso de Tevez.

"Tevez? Vamos ver. Há tempo. Se não fosse o problema com Cassano nós estaríamos satisfeitos com o que temos", disse Galliani.

"Quem chegar em janeiro será por empréstimo, com opção de compra."

O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, cujo clube também estaria interessado em Tevez, disse apenas "vamos ver" quando perguntado por repórteres nesta segunda-feira se o clube estaria em busca do jogador.