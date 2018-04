Chegada de Carneiro reacende disputa por espaço no ataque são-paulino

Anunciado na segunda como novo reforço do São Paulo para a temporada, o uruguaio Gonzalo Carneiro, que estava no Defensor, chega ao Morumbi como opção para a posição de centroavante, carência do time desde a saída de Lucas Pratto, vendido ao River Plate no início do ano.

Com 13 gols marcados em 2017 e destaque na campanha vitoriosa da equipe no Torneio Apertura, ele chega ao time de Diego Aguirre para disputar vaga, hoje, com Tréllez. O colombiano ganhou a confiança do treinador e tem sido a peça mais avançada do esquema do treinador, que também testou Diego Souza para a posição.

Ainda com o ex-técnico Dorival Junior, o jovem Brenner também foi testado como homem de referência no ataque tricolor. Nenhuma alternativa agradou plenamente a comissão técnica.

No caso de Diego Souza, a leitura tanto da equipe de Dorival quanto da de Aguirre é que ele rende mais no meio-campo. Mas ainda busca seu encaixe ideal no time. Tréllez é aposta atual do treinador uruguaio, mas ainda busca melhor entrosamento com o restante do time.

Carneiro assinou por três temporadas e chega bancado pelo superintendente de relações institucionais, o também uruguaio Diego Lugano. O São Paulo pagará 800 mil euros (R$ 2,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos.