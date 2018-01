Chegada de Cuca dá novo ânimo a Dimba A chegada do técnico Cuca ao Flamengo deve trazer um futuro melhor para a equipe na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Pelo menos este é o pensamento do atacante Dimba, que ainda não apresentou um bom futebol no Rubro-Negro. Segundo ele, a contratação do treinador renovou o seu ânimo e aumentou suas expectativas quanto a um melhor rendimento nos próximos jogos. "Tenho certeza que, a partir de agora, ficarei mais à vontade dentro de campo para fazer os gols que o Flamengo precisa para reagir. Nas partidas passadas, tinha que colaborar com a marcação, algo fora das minhas características", declarou Dimba, que trabalhou com Cuca no Goiás, em 2003. Na ocasião, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 31 gols, superando na época a marca de Edmundo.