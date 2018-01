Chegada de Marcos Rocha deve levar Palmeiras a emprestar trio

A chegada do lateral-direito Marcos Rocha ao Palmeiras vai fazer o clube liberar três jogadores da posição para empréstimo. João Pedro, Taylor e Lucas passaram a última temporada cedidos a outras equipes e se reapresentariam ao time alviverde, que decidiu, no entanto, repassá-los novamente em 2018 para atuarem em outros times. A informação foi publicada pelo Lance! e confirmada pelo Estado.

A vinda de Marcos Rocha, ex-Atlético-MG, deixa o Palmeiras com várias opções para o setor. Do elenco de 2017, também atuam pelo setor Mayke, Jean e Fabiano, que pode também ser emprestado. A tendência é o novato ser o titular da posição no início da temporada e os demais comporem as opções para o banco de reservas.

Os jogadores que devem ser emprestados novamente já têm destinos prováveis. Lucas passou a última temporada no Fluminense, a retrasada no Cruzeiro e agora deve reforçar o Vitória. Taylor passou o ano de 2017 no Paysandu e tem chances de reforçar o Coritiba. Enquanto João Pedro, que defendeu a Chapecoense, agora interessa ao Bahia.

O elenco palmeirense volta aos trabalhos na próxima quarta-feira à tarde. O primeiro compromisso da temporada será no dia 18 de janeiro, contra o Santo André, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.