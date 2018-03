Chegada de técnico anima Ponte Preta Em apenas 24 horas, a Ponte Preta conseguiu transformar um desfalque num grande reforço. A troca de técnicos, com a saída de Nelsinho Baptista e a contratação de Marco Aurélio, passou a ser fator de motivação para os jogadores que falam animados em derrubar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. "Independente do técnico, nós jogadores temos obrigação de manter a mesma determinação em busca do título", comentou o volante Fabinho, acrescentando que acima de tudo o time tem o objetivo de conquistar o título da competição. Mas o forte vínculo do novo técnico com o elenco parece ter superado todo mal estar criado, em princípio, com a transferência de Nelsinho para o São Paulo. "É bom para o Nelsinho e triste para a gente que perde um amigo. Mas o Marco Aurélio é um grande treinador e está junto com a gente para chegar ao título da Copa do Brasil", disse Régis, novo titular do ataque e que deve ter Macedo como companheiro por causa da ausência de Washington, servindo a seleção brasileira. Líder e capitão do time, Piá também garante que Marco Aurélio chega com fama de pé quente. "Ele é o atual campeão da Copa do Brasil, pelo Cruzeiro-MG, e tomara que passe para o grupo toda sua sorte e competência", disse Piá, que recebeu muitos elogios na chegada do técnico ao Majestoso. Com tanta receptividade positiva, Marco Aurélio tratou logo de arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Sua prioridade é a parte tática do time que, segundo ele, não deve mudar tanto seu jeito de atuar. "Não se muda nada da noite para o dia. Vamos dar uma ajeitadinha no time, mas a base será a mesma que vinha jogando com o Nelsinho", justificou. Para o primeiro jogo contra o Corinthians, pela semifinal, o time começa a ser montado nesta quinta-feira. A expectativa é que o time ganhe mais força na marcação e que tenha três volantes: Fabinho, Mineiro e Dionísio. Na defesa, parece remota a chance de retorno do zagueiro Ronaldão, que se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda, abrindo espaço para a manutenção da dupla de zagueiros Rodrigo e Alex Oliveira, que atuaram diante do Remo-PA, nas quartas-de-final. No Majestoso, a ordem é manter a rotina o que pode ficar evidenciado nas palavras do próprio Marco Aurélio: "A vida continua e o próximo adversário é o Corinthians. Vamos jogar para ganhar".