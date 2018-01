Chegada de aviões com vítimas da tragédia a Chapecó emociona familiares

A chegada em Chapecó dos dois aviões com os corpos das vítimas da tragédia no voo da Chapecoense emociona os familiares e amigos no aeroporto. As duas aeronaves acabaram de aterrissar no aeroporto da cidade do oeste de Santa Catarina.

Pouco antes, cerca de 50 familiares reuniram-se com o presidente da República, Michel Temer, no aeroporto. A imprensa não teve acesso à sala reservada para o encontro do peemedebista com as famílias.

Também estão no aeroporto o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, e o secretário geral da CBF, Walter Feldman.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os aviões chegaram a Chapecó por volta das 9h45. A previsão inicial era de que o desembarque aconteceria perto das 7 horas. A FAB ainda não justificou o atraso de cerca de duas horas no transporte dos corpos entre a cidade de Manaus e Chapecó. O voo, que teve origem em Medellín, na Colômbia, fez uma parada prevista na capital amazonense para reabastecer.