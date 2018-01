Chegou a vez de convocar a seleção sub-23 Após a convocação da seleção principal para a Copa das Confederações e da sub-20 para dois amistosos este mês, a bola da vez passa a ser a seleção pré-olímpica. O técnico Ricardo Gomes relacionará até o final de junho o nome de 23 atletas para a disputa da Copa Ouro, em julho, no México e Estados Unidos. Seis jogadores têm presença garantida na lista: Robinho e Diego, do Santos; Kaká, do São Paulo; Carlos Alberto, do Fluminense; e Daniel Carvalho e Diego, do Internacional. A competição servirá praticamente como observação final para o Torneio Pré-Olímpico, em janeiro, no Chile. O próprio Ricardo Gomes já deixou claro que a base da equipe sub-23 sairá da Copa Ouro. ?Vai ser a grande oportunidade de ver esse grupo em atividade; não podemos mais perder tempo.? O treinador terá problemas para a convocação. Sabe que alguns clubes podem protestar pelo número de atletas cedidos. Seu maior temor é com relação ao Santos, poupado por Parreira para a Copa das Confederações. Só do atual campeão brasileiro, Ricardo Gomes considera sete jogadores em condições de integrar a seleção sub-23. Além de Diego e Robinho, citou Nenê, William, Elano, Paulo Almeida e Alex. ?Vai ser preciso muita negociação para nenhum clube sair prejudicado?, disse o técnico. Mas o coordenador-técnico da seleção de adultos, Zagallo, já deixou escapar que o Santos vai ter de dar uma cota de sacrifício na Copa Ouro, exatamente por não ter cedido ninguém para o time de Parreira. Ricardo Gomes prevê a ausência dos convocados em até nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele terá preferência sobre os atletas com menos de 20 anos, que teoricamente podem participar dos Jogos Pan-Americanos, em agosto. A seleção sub-20, escolhida para representar o Brasil nos Jogos, será convocada em julho. Estão ainda cotados para o time pré-olímpico os laterais Roger e Coelho e o meia Wendell, do Corinthians; o atacante Quirino, do Atlético-MG; o zagueiro Daniel, do Palmeiras; o meia Igor, do Vasco; e o goleiro Fernando Henrique, do Fluminense, todos convocados para a seleção sub-20. O técnico da sub-20, Valinhos, tem conversado com Ricardo Gomes em busca de um acordo para a montagem dos dois times.