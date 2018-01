Cheio de desfalques, Inter visita o Santos em duelo direto pelo G4

O Internacional visita o Santos neste domingo, às 11 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 28ª rodada, em briga direta pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O time colorado está em sétimo lugar com 41 pontos e a equipe paulista vem uma posição atrás, com 40 - o Palmeiras é o quarto colocado com 44.

As duas equipes também têm em comum o cansaço físico. Tanto é que conseguiram adiar junto à CBF a mudança da partida de domingo para sábado. O Internacional vem de um empate com o Palmeiras no jogo de ida, em casa, das quartas de final da Copa do Brasil. O Santos venceu o Figueirense por 1 a 0, fora, também no primeiro jogo do mata-mata.

Para o duelo, o técnico Argel Fucks tem uma série de problemas para formar o setor ofensivo. Os atacantes Lisandro López, com dores musculares, Rafael Moura, que levou uma pancada no pé direito, e Eduardo Sasha, submetido a cirurgia no tornozelo, foram vetados.

Assim, como o meia D'Alessandro, com uma hérnia de disco, e seu substituto Alex, com cansaço muscular. Outra baixa deve ser volante Rodrigo Dourado. O jogador também reclamou de cansaço e deve ser preservado do duelo na Vila Belmiro para estar 100% contra o Palmeiras.

Com tantos problemas, o técnico Argel Fucks não confirmou o time que começará a partida. O mais provável é que coloque o volante Silva e o meia Anderson entre os titulares. A dupla de ataque deverá ter dois jogadores de velocidade: Vitinho e Valdívia.