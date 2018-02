Santos aposta na estreia de Gabriel Barbosa para superar problemas

O Santos segue cheio de desfalques e vem de dois tropeços no Campeonato Paulista, mas terá neste sábado uma estreia para impulsioná-lo na temporada 2018. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi relacionado pelo técnico Jair Ventura e vai entrar em campo para o duelo com a Ferroviária, às 16h30, em Araraquara, na Fonte Luminosa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Embora seja o líder do seu grupo, o D, os apenas sete pontos somados em 15 possíveis e os recentes tropeços diante de Ituano (1 a 1) e Palmeiras (derrota por 2 a 1) mostram que o Santos vem encontrando problemas no início de trabalho de Jair Ventura, que assumiu o comando do time nesta temporada. Gabriel, portanto, é a esperança de levar a equipe a subir de nível.

Gabriel teve seu retorno ao Santos oficializado em 25 de janeiro, sendo apresentado dias depois. Ele disputou dois jogos-treino, tendo marcado gols em ambos. Esses compromissos foram necessários para que adquirisse ritmo, pois foi pouco aproveitado nos seis meses em que ficou no Benfica, tendo entrado em campo apenas cinco vezes, e também na Inter de Milão, que o adquiriu em agosto de 2016.

A reestreia pelo Santos em Araraquara, portanto, representa para Gabriel um passo importante para o atacante recuperar um tempo perdido desde a sua saída ao clube. E ele sabe que precisará voltar a brilhar pelo clube para recuperar o status que tinha quando deixou o futebol brasileiro como uma grande revelação.

Jair não indicou como vai utilizar Gabriel na sua reestreia, mas ela ocorre em momento fundamental ao time, não só pelos recentes tropeços, mas também pelos vários desfalques do time. "Ele é versátil, importante para a vida do treinador. Podemos mudar o sistema sem mudar as peças, principalmente quando temos perdas por ordem médica como nos últimos jogos", afirmou o treinador.

As ausências são, de fato, o grande tormento de Jair nesse momento, pois para enfrentar a Ferroviária ele não poderá contar com oito jogadores. O atacante Copete e o volante Alison estão suspensos, enquanto os zagueiros Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Cléber, o lateral Victor Ferraz e os atacantes Bruno Henrique e Rodrigão se recuperam de lesões.

A situação fará Jair alterar mais uma vez a escalação do Santos, que entrará em campo pela sexta vez no ano e utilizará a sexta formação diferente. Gabriel é o favorito para ficar com a vaga de Copete, mas também haverá outras mudanças, com Matheus Jesus ganhando nova oportunidade no meio-campo, no lugar de Alison. E Robson Bambu será o parceiro de zaga de David Braz em razão da indisponibilidade de Luiz Felipe.

As novidades não estarão apenas na escalação. Jair enfim terá à disposição o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Vitor Bueno, recuperados de graves problemas e que também lhe dão esperança de tornar o Santos mais forte. Já os jovens Guilherme Nunes e Gabriel Calabres foram promovidos ao elenco profissional e poderão ser aproveitados aumentando a aposta do treinador em jogadores das divisões de base.

Jair, porém, garante não se desesperar com os problemas e enxerga evolução no Santos. Mas ele espera que agora ela se transforme em vitórias. "O trabalho está começando do zero e a gente já consegue ver algumas coisas boas. A equipe do Santos é a que tem maior posse de bola no campeonato, a que mais troca passes e passes certos", defendeu.

Empolgada após deixar a zona de rebaixamento do Paulistão com a vitória sobre o Linense, na segunda-feira, a Ferroviária agora tenta dar um novo passo na competição: conquistar o seu primeiro triunfo como mandante. Para isso, se inspira no último encontro com o Santos, em 2017, na Vila Belmiro, quando venceu no jogo de estreia de PC de Oliveira, treinador consagrado no futsal e que naquele momento dava seus primeiros passos como técnico de futebol.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X SANTOS

FERROVIÁRIA - Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Daniel Vançan; Bruno Silva, Velicka e Moacir; Hygor, Misael e Eliandro. Técnico: PC de Oliveira.

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Robson Bambu, David Braz e Caju; Matheus Jesus; Eduardo Sasha, Vecchio, Renato e Arthur Gomes; Gabriel. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Fonte Luminosa, em Araraquara.