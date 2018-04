Cheio de desfalques, Sport encara o Flamengo no Rio Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Sport joga neste sábado contra o Flamengo, às 18h30, no Maracanã, com quatro desfalques. O volante Andrade, o meia Luciano Henrique e o zagueiro Igor cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Sandro Goiano está vetado pelo departamento médico por causa de dores nas costas.