Cheio de estilo, Fábio Ferreira ganha espaço no Corinthians

O cabelo é penteado ao estilo moicano, ou como ele prefere, estilo Beckham. Piercing na língua, brinco e tatuagem completam seu visual. O zagueiro Fábio Ferreira, de 23 anos, assume ser vaidoso. "Eu gosto e uso, pronto", afirma o jogador do Corinthians, ao falar sobre seu visual. Dentro de campo, porém, o defensor prefere a descrição. Joga sério, sem frescuras, como um "zagueiro zagueiro", se preciso for. Fábio Ferreira, paraibano de Campina Grande e criado em Diadema (SP), é uma boa surpresa da defesa corintiana na temporada. Titular durante todo o Campeonato Brasileiro, ele ficou de fora do time apenas por uma contusão. E, ao lado de Betão e Zelão, forma o trio zagueiros corintianos sob o comando do técnico Nelsinho Baptista. "Nossa defesa vem jogando bem. Chegamos a essa situação de brigar para não cair porque pecamos em muitos detalhes. Empatamos demais na competição, e em algumas partidas estávamos com o jogo na mão", disse Fábio Ferreira, lembrando de confrontos contra o Flamengo e o Atlético-PR. A defesa corintiana é a oitava melhor do Brasileirão. Levou o mesmo número de gols (48), por exemplo, que a do Flamengo, time que o terceiro colocado do campeonato. Momentos Opostos Fábio Ferreira conheceu o inferno e o céu na partida contra o Goiás, no dia 11 de novembro, em Goiânia. Não cortou uma bola que resvalou em seu corpo e o Corinthians sofreu um gol. Minutos após ter falhado, subiu ao ataque para empatar a partida, com um gol de cabeça. "Sabia que eu precisava me recuperar", contou Fábio Ferreira. "Quando eu marquei e depois o Felipe defendeu o pênalti (batido por Paulo Baier), senti que a sorte está mudando para o nosso lado." Fábio Ferreira, que se tornou torcedor do Corinthians por causa do pai ("corintiano fanático", segundo ele), ofereceu seu gol, o único em 30 jogos com a camisa corintiana, para a família e aos amigos de Diadema. "Sou do Jardim Inamar e, se marcar novamente, vou oferecer o gol para eles mais uma vez", afirmou o zagueiro, que agora mora no Tatuapé, bairro preferido dos jogadores corintianos. Como tantos outros boleiros de defesa, Fábio Ferreira foi sendo ‘recuado’ ao longo da carreira. Começou como meia, passou para volante e se firmou como zagueiro. "É a posição que hoje eu prefiro atuar, mas gosto de sair com a bola dominada ir a frente também", conta o jogador, que tem contrato com o clube até o final de 2008. Fábio Ferreira chegou ao Corinthians em 2004, depois de uma passagem no Palmeiras, quando ainda atuava nas categorias de base. Foi emprestado para o Noroeste e para o Juventude. Poderia ter voltado ao Parque São Jorge já no início deste ano. Mas o então treinador Emerson Leão vetou. Assim, ele disputou mais um campeonato Paulista pelo Noroeste, onde também se destacou, antes de finalmente ter sua chance com a camisa corintiana.