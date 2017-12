Cheio de mistério, Domenech não revela titulares da França O técnico da seleção da França, Raymond Domenech, declarou nesta segunda-feira que, ao contrário do que é costumeiro fazer, não dará a lista dos onze titulares para o jogo contra a Espanha, nesta terça, em Hannover, pelas oitavas-de-final, até chegar ao vestiário do estádio. "Não darei a lista", disse o técnico francês, em uma coletiva de imprensa em Hameln. "Gosto de ir contra as correntes normais. Eu poderia ter dado os nomes dos jogadores no domingo, mas como não o fiz, agora estou encurralado", comentou. Domenech pode segurar sua escalação até 45 minutos antes de começar a partida. "O importante é saber em que momento eles (espanhóis) darão os nomes dos titulares. Este não é apenas um jogo. Veremos o que acontece na noite de hoje. Estamos pensando no que pode acontecer com nosso adversário", explicou Domenech, que não fez nenhum palpite sobre a equipe que o técnico da Espanha, Luis Aragonés, irá colocar em campo. "Preciso saber como irão jogar para decidir o que tenho de dizer a meus jogadores, como dizê-lo e a quem", explicou o técnico da França, que também falou que irá liberar a lista dos titulares apenas para alguns de seus jogadores "não para todos e o farei até o mais próximo da partida possível".