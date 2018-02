Cheio de problemas, Corinthians inicia 2007 contra a Ponte O Corinthians estréia no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, vivendo um ambiente conturbado. As atenções no clube estão voltadas aos bastidores, deixando para segundo plano a preparação para a primeira competição de 2007, que começa com o jogo contra a Ponte Preta, a partir das 19h30, no Pacaembu. Tanto que, na véspera do jogo, o técnico Leão colocou a diplomacia de lado para reclamar da saída repentina do atacante Nilmar, que já acertou seu retorno aos treinamentos, e do lateral-esquerdo Gustavo Nery. ?Tem homens que usam o telefone para mudar o destino dos atletas. É bom que o torcedor fique precavido?, desabafou o treinador, em evidente confronto com o dirigente da MSI, o iraniano Kia Joorabchian, e os empresários dos jogadores. Leão não adiantou o time titular para a estréia, mas elogiou o meia Elton, o que pode significar que o volante Rosinei vai atuar na lateral-direita, dando lugar ao colega no meio-de-campo. Recém-contratado junto ao Paulista, Jaílson foi confirmado como companheiro de Amoroso no ataque. Jaílson, inclusive, será o único dos reforços contratados pelo Corinthians para 2007 que começará no time titular - mesmo porque, Nilmar ainda não está à disposição de Leão. O goleiro Jean, o zagueiro Gustavo, o volante Daniel e os atacantes Christian e Arce ficam apenas como opção no banco de reservas. Saída pelo alto? Totalmente reformulada, a Ponte Preta promete atacar o Corinthians. Para o técnico Wanderley Paiva, se o time só pensar em se defender poderá sair derrotado. Por isso, a tática será usar as jogadas aéreas para surpreender o adversário. Para cumprir este objetivo, a Ponte conta com seus dois atacantes titulares, contratados para esta temporada: Finazzi tem 1,84 metro e Anderson Luís tem 1,87 metro. "Nosso time ganhou em estatura e temos que saber aproveitar esta jogada. É um ponto a nosso favor. Não podemos nos fechar na defesa, porque daí sim o Corinthians vai fazer seu jogo", explicou Wanderley Paiva. Mas a Ponte tem problemas para o jogo desta quarta-feira. Os dois laterais titulares estão machucados e foram vetados pelo departamento médico: Jonathan e Wellington. Na direita será improvisado o volante Dionísio, enquanto o garoto Dic, de apenas 19 anos, jogará na esquerda. Outro desfalque é o zagueiro Émerson, ex-Portuguesa e São Paulo, o que abriu espaço para a entrada de Zacarias, vindo do São Raimundo-AM. Ficha técnica: Corinthians x Ponte Preta Corinthians - Marcelo; Rosinei (Bruno Octavio), Betão, Marinho e Edson; Marcelo Mattos, Magrão, Elton e Roger; Amoroso e Jailson. Técnico: Emerson Leão. Ponte Preta - Aranha; Dionísio, Zacarias, Anderson e Dic; Ricardo Conceição, Ismael, João Marcos e Émerson; Anderson Luís e Finazzi. Técnico: Wanderley Paiva. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Horário - 19h30. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).