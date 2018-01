Cheio de problemas, Vasco tenta reagir O Vasco está cheio de problemas para enfrentar o Goiás neste sábado, às 18h10, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileiro. O time carioca está na zona de rebaixamento, em 20º lugar com 9 pontos, e ainda tem a pior defesa do campeonato, com 20 gols sofridos. Além dos números ruins, o Vasco teve uma semana conturbada. Sob a alegação de querer poupar os jogadores de qualquer desgaste, o presidente do clube, Eurico Miranda, voltou a implantar a "lei da mordaça", estabelecendo rígidas regras para as entrevistas. Até os sócios do clube foram impedidos de assistirem aos treinos do time. O técnico Dário Lourenço está ciente de que um mal resultado contra o Goiás pode significar sua saída do clube, mas afirmou não estar preocupado ou pensando no assunto. Além dos problemas extra-campo, ele ainda perdeu o volante Coutinho, que se transferiu para o Estrela Amadora, de Portugal, e afastou por deficiência técnica o lateral-esquerdo Jorginho Paulista. "Temos que mudar nossa situação e vamos partir com tudo para cima do Goiás. Eles têm uma equipe que joga junto há muito tempo, difícil de ser batida, mas precisamos vencer", afirmou o técnico do Vasco. "Precisaremos buscar a vitória com a velocidade de Alex Dias e Morais nas tabelas com Romário."