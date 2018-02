Cheio de reforços, Fluminense estréia contra o Friburguense Clube do Rio que mais contratou para 2007 - 16 reforços -, o Fluminense estréia na Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do Rio, nesta quarta-feira, contra o Friburguense, às 19h30, no Estádio do Maracanã. A intenção é a de não repetir a temporada passada, quando montou um time de estrelas e terminou sendo eliminado na fase inicial da competição. O meia Carlos Alberto (ex-Corinthians) será o capitão da equipe e responsável por comandar o time dentro de campo. Mas, nesta terça-feira, ele recebeu a notícia de que atuará com a camisa de número 10 e não 19, como pediu. O motivo é que a empresa responsável pela confecção dos uniformes do Fluminense só produz camisas para venda com os números 8, 9 e 10. Enquanto isso, o atacante Alex Dias (ex-São Paulo) disse ter ficado contente porque o técnico do Fluminense, Paulo César Gusmão, escolheu Rafael Moura (ex-Corinthians) para ser o seu companheiro de ataque. Ele destacou ainda que, após a pré-temporada realizada na Granja Comary, em Teresópolis, está em sua melhor forma. ?O Rafael Moura tem características diferentes das do Soares e isso facilita o meu jogo?, disse Alex Dias, citando o outro reforço para o ataque que chegou em 2007. ?Estou 100% para estrear e não vejo a hora de a bola rolar. Mas temos que ter calma neste início de temporada porque o entrosamento vem com o tempo. O nosso objetivo é ser vencedor.? Além das estrelas em campo, o Fluminense contratou o ex-lateral Branco para ser o coordenador de futebol de clube. E, após dois meses de trabalho, ele fez um balanço positivo em sua nova função. ?Montamos um time competitivo e estou muito satisfeito. Agora, temos que arregaçar as mangas e trabalhar forte, porque o que conta é dentro do campo?, afirmou. Ficha técnica Fluminense x Friburguense Fluminense - Ricardo Berna; Carlinhos, Renato Silva, Luiz Alberto e Júnior César; Romeu, Arouca, Cícero e Carlos Alberto; Alex Dias e Rafael Moura. Técnico: Paulo César Gusmão. Friburguense - Adriano; Sérgio Gomes, Cadão, Ronan e Gilson; Bidu, Daniel, Carlos Alberto e Anderson (Gleisson); Ziquinha e Mossoró. Técnico: Cleimar Carvalho. Árbitro - Marcelo de Souza Pinto. Horário - 19h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).