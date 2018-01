Chelsea: ? 120 milhões por Ronaldinho O magnata russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, da Inglaterra, está disposto a pagar a cláusula de rescisão que Ronaldinho Gaúcho tem com o Barcelona avaliada em 120 milhões de euros. A informação consta da edição desta sexta-feira do jornal esportivo italiano "Il Corriere dello Sport". Segundo o jornal, o presidente do clube londrino está disposto a viajar a Barcelona para contratar a estrela brasileira, depois das frustradas tentativas de contratação do ucraniano do Andriy Shevchenko (Milan) e o brasileiro Adriano, da Inter de Milão. Ainda segundo a publicação, o clube inglês pretende oferece a Ronaldinho Gaúcho um contrato longo, de nove temporadas, pelas quais receberia algo em torno de 140 milhões de euros. "Il Corriere" atribui esta noticia a um contato na Espanha que teria revelado as intenções do magnata russo. De acordo com a fonte, Abramovich pretende montar "uma equipe estelar oferecendo salário estratosférico" a determinados jogadores. O Barcelona, por sua vez, tenta se proteger e espera prorrogar o contrato do craque até 2014.