Chelsea a dois passos do paraíso O clássico desta quarta-feira entre Chelsea e Arsenal pode deixar o time dirigido pelo português José Mourinho a uma vitória do título inglês. Se o Chelsea ganhar, abrirá 14 pontos de vantagem e haverá apenas mais 15 em jogo até o final da competição - e na próxima rodada o time jogará novamente em casa, contra o Fulham. "Somos quase campeões, mas ainda não reservei o champanhe", disse Mourinho. "Queremos garantir o título o mais rápido possível, para que possamos nos concentrar exclusivamente na Copa dos Campeões." O Chelsea disputará uma das semifinais contra o Liverpool, nos dias 27 de abril e 3 de maio - a outra será entre Milan e PSV Eindhoven, dias 26 e 4. A campanha do Chelsea no Campeonato Inglês é impressionante: 25 vitórias, seis empates e uma derrota, com 62 gols marcados e apenas 12 sofridos em 32 rodadas. O clube não conquista o título nacional desde 1955. Outros jogos desta quarta-feira: Aston Villa x Charlton; Tottenham x West Bromwich; Manchester City x Birmingham; Norwich x Newcastle; Portsmouth x Liverpool; Blackburn x Crystal Palace; e Everton x Manchester United.