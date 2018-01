Chelsea abre 10 pontos de vantagem O Chelsea conseguiu neste sábado ampliar sua vantagem na classificação do Campeonato Inglês 2004/05 para 10 pontos sobre o Arsenal, segundo colocado (58 a 48). A vantagem aumentou graças à vitória do Chelsea sobre o Tottenham por 2 a 0 e à surpreendente derrota do Arsenal para o Bolton por 1 a 0. Quem também se beneficiou deste resultado foi o Manchester United, que venceu o Liverpool por 1 a 0 e encostou no Arsenal, ficando apenas um ponto atrás (47 a 48). Agora, com 23 rodadas praticamente completas (faltam dois jogos no domingo), o Chelsea tem uma vantagem que lhe deixa tranqüilo para chegar ao título de campeão. Os outros resultados da rodada foram: Aston Villa 3 x 0 Norwich; Charlton 3 x 1 Birmingham; Manchester City 3 x 1 Crystal Palace; Newcastle 2 x 1 Southampton e Portsmouth 0 x 1 Blackburn.