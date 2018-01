Chelsea abre 11 pontos de vantagem A rodada deste sábado do Campeonato Inglês não poderia ser melhor para o Chelsea. O time azul venceu o Middlesbrough e contou com o tropeço do Arsenal para disparar na liderança e abrir 11 pontos sobre o Liverpool, que assumiu a segunda posição. Diante de mais de 41 pagantes no Stanford Bridge, o Chelsea suou, mas conseguiu derrotar o Middlesbrough por 1 a 0, gol do capitão John Terry. Com isso, chegou aos 40 pontos na classificação. Pior para o Arsenal, que perdeu por 2 a 0 para o Bolton fora de casa e caiu para o terceiro lugar, com 29 pontos, embora tenha um jogo a menos que o Chelsea. Os gols foram de Diagne-Faye e Giannakopoulos. Em Londres, o Tottenham bateu o Sunderland por 3 a 2 e chegou aos 27 pontos, mesmo número que o Manchester United, mas com uma partida a mais. Mido, Roy Keane (que ainda perdeu um pênalti) e Carrec marcaram para o time da casa; Whitehead e Tallec descontaram. Confira os outros jogos deste sábado: Blackburn 0 x 2 Everton, Liverpool 3 x 0 Wigan, Newcastle 1 x 1 Aston Villa, West Bromwich 0 x 0 Fulham. Mais tarde jogam Manchester United x Portsmouth.