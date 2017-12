Chelsea abre vantagem sobre o Arsenal O Chelsea venceu seu jogo e aproveitou o empate do Arsenal para abrir vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Agora, depois da realização neste sábado da 12ª rodada, o Chelsea tem 29 pontos, dois a mais do que o Arsenal. Em casa, o Chelsea ganhou do Everton por 1 a 0, com gol de Robben. Já o Arsenal jogou como visitante e ficou no 1 a 1 com o Crystal Palace - Henry abriu o placar e Riihilahti empatou. Nos outros jogos deste sábado, Aston Villa 3 x 0 Portsmouth, Liverpool 0 x 1 Birmingham, Norwich City 1 x 1 Blackburn, Southampton 2 x 2 West Bromwich e Tottenham 2 x 2 Charlton. Neste domingo, três partidas completam a 12ª rodada do Campeonato Inglês: Manchester United x Manchester City, Middlesbrough x Bolton e Newcastle x Fulham.