Chelsea afirma estar livre de dívidas O Chelsea anunciou nesta quarta-feira que está sem dívidas. Isso aconteceu depois que Roman Abramovich, proprietário do clube, converteu em capital o valor de US$ 541 milhões em dívidas. Assim, o clube inglês se coloca pronto a cumprir as futuras regras da Uefa sobre controles financeiros, que devem ser adotadas a partir de 2012.