Chelsea amplia vantagem no Inglês Com gols de Cole, Kezman e Ricardo Carvalho, o Chelsea venceu o Norwich City por 3 a 1 fora de casa e ampliou sua vantagem em relação ao segundo colocado Manchester United, que neste sábado empatou sem gols com o Crystal Palace. O líder do Campeonato Inglês soma 71 pontos contra 63 do rival. Nos demais jogos, destaque para os três gols marcados por Thierry Henry na vitória do Arsenal sobre o Portsmouth por 3 a 0. Ele é o artilheiro da competição com 22 gols. A equipe segue em terceiro com 61 pontos. Confira outros resultados: Aston Villa 2 x 0 Middlesbrough, Fulham 0 x 0 Charlton Athletic, Newcastle United 1 x 0 Liverpool e Southampton 1 x 0 Tottenham Hotspur. Neste domingo completam a rodada Everton x Blackburn Rovers e West Bromwich x Bolton Wanderers.