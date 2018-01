Chelsea anuncia contratação de meia do Everton

Na mira do Chelsea desde a última janela de transferências, o meio-campista Ross Barkley foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do clube londrino. O jogador, que estava no Everton, assinou contrato de cinco anos e meio e usará a camisa 8.

"Estou impressionado. É inacreditável para mim. Estou empolgado para jogar pelo Chelsea e ansioso para continuar onde parei no final da temporada passada. Espero melhorar mais e fazer mais gols nesta temporada", disse ao site oficial do clube inglês.

Formado nas divisões de base do Everton, Barkley estava no último ano de seu contrato com o clube de Liverpool e ficaria livre ao final da temporada. Para vencer a concorrência, o Chelsea se antecipou e, segundo a imprensa inglesa, desembolsou 15 milhões de libras (cerca de R$ 65 milhões) para ter o jogador de 24 anos.

Barkley já era pretendido pelo Chelsea desde a última janela de transferências, quando o clube do bilionário russo Roman Abramovich concordou em pagar 35 milhões de libras (R$ 153 milhões), mas o meio-campista resolveu permanecer no Everton para, segundo ele próprio, poder se recuperar de lesão e avaliar melhor as opções. A não chegada do jogador em agosto do ano passado acabou sendo boa financeiramente para o Chelsea, que economizou 20 milhões de libras (R$ 87 milhões) no negócio.

Jogador do Everton desde quando tinha 11 anos, Barkley já fez 150 jogos no Campeonato Inglês. Na última temporada, marcou seis gols em 39 partidas que disputou, sendo titular em 35 delas. Com a camisa da seleção inglesa, Barkley tem 22 partidas e dois gols anotados. Nesta temporada, ainda não entrou em campo porque se recupera de grave lesão muscular na virilha.