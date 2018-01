Chelsea assina com zagueiro senegalês por quatro anos

A busca do Chelsea por um zagueiro terminou nesta terça-feira. Depois de muita especulação, o clube londrino finalmente anunciou seu novo reforço para o sistema defensivo: o senegalês Papy Djilobodji, de 26 anos, que assinou contrato válido por quatro temporadas.

"Eu estou muito feliz por assinar com um grande clube como o Chelsea e eu quero fazer meu melhor para ajudar o time a conquistar títulos. Quero agradecer ao clube por me dar esta oportunidade", declarou o jogador, que estava no Nantes há cinco anos.

A busca do Chelsea por um zagueiro, para concorrer com Kurt Zouma na reserva de John Terry e Gary Cahill, já era sabida e especulou-se que o clube fosse desembolsar uma fortuna para levar John Stones, do Everton. Michael Hector, do Reading, chegou a ser cogitado, mas o clube acertou mesmo com Djilobodji.

O último dia de transações no futebol inglês também rendeu novidades no Aston Villa. Para evitar uma campanha como a do último Campeonato Inglês, quando lutou até o fim contra o rebaixamento, o clube anunciou a contratação do jovem goleiro Matija Sarkic e do experiente zagueiro Joleon Lescott.

Aos 18 anos, o montenegrino Matija Sarkic chega vindo do Anderlecht como grande aposta para o gol do Aston Villa, que hoje tem Bradley Guzan como titular. Já Lescott é bem mais experiente, tem 33 anos, já passou por Wolverhampton, Everton, Manchester City e West Bromwich, e provavelmente será dono da posição.